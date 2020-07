Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo caso su 258 tamponi

Sono tutti negativi i 258 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che “i residenti in Basilicata attualmente positivi restano due e si trovano in isolamento domiciliare”. Sono due anche le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale “San Carlo” di Potenza.