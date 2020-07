Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo caso su 254 tamponi

Sono tutti negativi i risultati dei 254 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata, dove i casi di contagio confermati restano due: lo ha reso noto la task force regionale. In Basilicata, quindi, cifre, pressoché immutate: 27 vittime e 371 guariti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati eseguiti 40.041 tamponi, 39.621 dei quali negativi. Le persone in isolamento domiciliare sono due.