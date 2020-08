Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo caso su 226 tamponi

Sono risultati tutti negativi al coronavirus i 226 tamponi analizzati ieri in Basilicata. Lo ha reso noto la task force regionale. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata il coronavirus ha causato la morte di 28 persone, mentre 373 sono guarite. In totale, sono stati analizzati 47.932 tamponi, 47.360 dei quali sono risultati negativi.