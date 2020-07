Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo caso su 217 tamponi

Zero nuovi contagi su 217 tamponi analizzati ieri e tre persone (una più dell’ultimo aggiornamento) ricoverate con il coronavirus: sono i principali dati forniti stamani dalla task force regionale lucana. I casi di contagio calcolati in Basilicata – dove l’ultima vittima risale agli inizi di maggio e il totale dei guariti è fermo a 371 – restano comunque tre, con due persone in isolamento domiciliare. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza sono ricoverate tre persone: una residente in Basilicata e quindi conteggiata nel totale dei lucani attualmente positivi, le altre due provenienti dall’estero (e quindi non conteggiate per la Basilicata), si tratta due badanti moldave che lavorano a Moliterno (Potenza).