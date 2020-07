Coronavirus, in Basilicata confermati 36 positivi su 269 tamponi

Trentasei dei 269 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono positivi e appartengono nella maggior parte dei casi a bengalesi trasferiti in Basilicata dalla Sicilia, dopo il loro sbarco. I dati – già diffusi ieri pomeriggio – sono stati confermati nel bollettino quotidiano della task force regionale. Dei 36 positivi, 33 sono appunto migranti (tutti in isolamento in tre strutture di accoglienza), uno è un cittadino di Moliterno, e due sono persone di nazionalità estera, in isolamento domiciliare in Basilicata. Due persone sono tuttora ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale «San Carlo» di Potenza. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono morte per il coronavirus 28 persone mentre i guariti sono stati 372. Sono stati analizzato 44.793 tamponi, 44.330 dei quali sono risultati negativi.