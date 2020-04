Coronavirus in Basilicata, Bardi: “Siamo pronti alla fase 2”

“Allo stato, dati alla mano, parrebbe che la nostra regione è tra le prime a candidarsi per la cosiddetta fase due”: lo ha detto, in un videomessaggio, il presidente della Regione, Vito Bardi, evidenziando che “a Basilicata c’è ed è pronta”. Il governatore ha sottolineato che “ad oggi il ciclone della pandemia non attecchisce più, e se lo fa, lo fa con numeri estremamente ridotti”.