Coronavirus, in Basilicata 5 nuovi casi: i contagiati salgono a 280

Dei 222 tamponi analizzati ieri in Basilicata, cinque sono risultati positivi al coronavirus e 217 negativi. Nel quotidiano aggiornamento della task force lucana si precisa anche che sono 280 i casi di contagio confermati in regione, 15 le persone morte e 14 quelle guarite. Dei cinque nuovi casi positivi, tre riguardano il comune di Atella (Potenza), uno ciascuno quelli di Matera e Moliterno (Potenza). Attualmente negli ospedali di Potenza e Matera sono ricoverate 74 persone, delle quali 15 in terapia intensiva mentre sono 206 quelle in isolamento domiciliare. In totale sono stati analizzati 3.696 tamponi, di cui 3.386 risultati negativi.