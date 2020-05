Coronavirus, in Basilicata 3 casi positivi e 12 guariti

La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 22 maggio, sono stati effettuati 466 test per l’infezione da Covid – 19. Di questi, 3 sono risultati positivi. Si tratta di persone che hanno fatto rientro in Basilicata. Ieri sono guarite 12 persone.