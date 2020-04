Coronavirus, il Ruggi di Salerno scelto per sperimentare un farmaco

Un approccio terapeutico con un farmaco statunitense: l’eculizumab, un anticorpo monoclonale prodotto con la tecnologia del Dna ricombinante e approvato per il trattamento di malattie rare: la sindrome emolitico uremica atipica e l’emoglobinuria parossistica notturna. E’ quanto si sta provando negli ospedali di Pozzuoli, Ischia, Frattamaggiore e Giugliano, della Asl Napoli 2 Nord, sotto la lente di un centro di ricerca di Boston. Si tratta di un farmaco, somministrato al momento su 20 pazienti, come il tocilizumab sperimentato al Cotugno, contrasta la risposta infiammatoria polmonare determinata dal Covid-19. In questo caso, però, il farmaco non interviene nella parte finale del processo infiammatorio, ma a monte. Il lavoro dell’Asl Napoli 2 Nord anticipa analoghe ricerche che stanno partendo negli Stati Uniti, con lo stesso tipo di farmaco. I primi risultati di questo studio saranno pubblicati già nei prossimi giorni su riviste scientifiche internazionali, a firma tra gli altri, di tre primari del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: Francesco Diurno, primario della Terapia Intensiva, Fabio Numis, primario della Medicina d’Urgenza, Gaetano Facchini, primario dell’Oncologia. Attualmente due pazienti giovani trattati con questi protocolli terapeutici sono già usciti dalla terapia intensiva e sono stati trasferiti nella degenza ordinaria. L’approccio di Boston nell’Asl Napoli 2 Nord viene integrato dall’uso di anticoagulanti in tutti i pazienti Covid-19. Tale terapia, sempre più in utilizzo in diverse realtà italiane, è stata adottata dal confronto degli esami diagnostici e dalla condizione clinica dei pazienti. Lo stesso approccio terapeutico, fanno sapere dalla Asl Napoli 2 Nord, è in uso in un centro in Francia, mentre a breve sarà adottato anche dall’ospedale di Alessandria e dal Ruggi d’Aragona di Salerno. L’utilizzo di eculizumab è stato approvato dal Comitato Etico competente per l’Asl Napoli 2 Nord come “Off Label”. I pazienti ‘arruolati0 nell’utilizzo di tale protocollo sono ricoverati negli ospedali di Pozzuoli, Ischia, Giugliano e Frattamaggiore, in provincia di Napoli. L’approccio terapeutico sperimentato a Boston prevede che il trattamento debba essere praticato solo a pazienti che non siano già intubati. Nell’Asl Napoli 2 Nord si sta utilizzando il farmaco anche su pazienti intubati da non più di 24 ore. Il trattamento prevede la somministrazione di tre fiale a settimana per un massimo di quattro settimane. Il costo di un trattamento completo è di 73.200 euro. La casa farmaceutica sta sostenendo tale ricerca, assicurando gratuitamente la fornitura dei farmaci. La ricerca è attualmente in fase di pubblicazione su una rivista internazionale impattata (accreditata presso la comunità scientifica con un impact factor).