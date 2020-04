Coronavirus – Il numero delle vittime a New York balza a 10mila

Le autorità di new York hanno deciso di includere nel conteggio delle vittime di coronavirus nella città statunitense più duramente colpita dall’epidemia anche persone decedute con tutta probabilità a causa del virus ma mai testate. Una decisione che aumenta d’un colpo il numero delle vittime del Covid-19 in città di oltre 3.700 unità a oltre diecimila, mentre il bilancio delle vittime in tutti gli Stati uniti cresce del 17% a oltre 26.000. Da settimane il Dipartimento della Sanità di New York teneva il conto delle persone morte con i sintomi del Covid-19 che non erano state sottoposte a test a causa della carenza dei kit per l’esame. Oggi è stato deciso di sommarle a quelle ufficialmente decedute per il virus in quanto positive al test. Negli Stati Uniti, ci sono almeno 584.073 casi e 24.485 morti a causa del nuovo coronavirus. È quanto emerge dall’aggregatore di dati della Johns Hopkins University. Il totale include i casi di tutti e 50 gli Stati, del District of Columbia e dei territori statunitensi, oltre ai casi di cittadini rimpatriati. Il Wyoming, a lungo unico Stato senza morti, ha registrato il primo decesso ieri. La città più colpita è New York City. Intanto Trump accusa l’OMS. “Ho dato ordine alla mia amministrazione di sospendere il finanziamento in attesa di chiarire il ruolo dell’Organizzazione mondiale della Sanità nella cattiva gestione e nell’insabbiamento della diffusione del coronavirus”. Lo ha annunciato il presidente Usa Donald Trump on in briefing sulla pandemia di coronavirus. “L’Oms non ha rispettato un suo dovere fondamentale e deve pagare” ha aggiunto.