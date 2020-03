Coronavirus, il Cotugno è l’unico centro accreditato in Campania per fare il tampone

“In merito a notizie secondo cui alcune strutture di laboratorio effettuano tamponi per la diagnosi molecolare su campioni respiratori, si ricorda che i centri abilitati e scientificamente affidabili sono solo quelli autorizzati dall’Istituto Superiore di Sanità. L’unico centro accreditato in Campania è il Cotugno di Napoli, che ha anche il coordinamento di una suppletiva rete di laboratori”. Lo rende noto, in un comunicato, l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-2019. Arrivare ad imporre il rispetto delle misure decise dal governo, che prevedono la limitazione massima degli spostamenti su tutto il territorio nazionale per arginare l’emergenza coronavirus, “anche utilizzando personale civile e militare”. E’ lo scenario prospettato da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e membro del consiglio esecutivo dell’Oms. “E’ questa la misura estrema che, ovviamente, tutti vogliamo evitare e che speriamo non si renda necessaria, ma che potrebbe essere considerata – afferma Ricciardi – nel caso di una mancata osservanza dei provvedimenti da parte dei cittadini”.