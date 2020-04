Coronavirus, il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni implementa il servizio di sostegno psicologico

A causa del periodo di isolamento forzato per il Coronavirus, il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10, ha implementato ieri il servizio telefonico gratuito con l’attivazione di uno spazio di ascolto aggiuntivo al servizio di consulenza psicologica. Il servizio gratuito, dunque, offre un momento di confronto, di sostegno e di condivisione delle difficoltà alle persone che si trovano in condizioni di disagio psicologico e/o in situazioni di necessità per motivi personali, familiari o relazionali per cause legate all’attuale stato di emergenza. Il servizio è rivolto ai cittadini di Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano. I residenti di questi comuni potranno rivolgersi allo spazio di ascolto ed al servizio di supporto psicologico telefonando al numero verde gratuito 800 17 00 21. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Altrimenti è possibile scrivere un’email all’indirizzo covid19@pianosociales10.it per chiedere aiuto e/o di consulenza specificandone la problematica e/o il motivo ed indicando i dati anagrafici e di residenza, nonché un recapito telefonico a cui poter essere ricontattati.