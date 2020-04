Coronavirus, i dati del Viminale: ieri oltre 380mila controlli e quasi 7mila sanzionati

Oltre 380 mila controlli e quasi 7mila sanzionati ieri nell’ambito del monitoraggio da parte delle forze dell’ordine sulle misure di contenimento del coronavirus. In particolare, secondo i dati del Viminale, sono 287.579 le persone e 98.590 le attività sottoposte a controllo: tra questi sono stati sanzionati 6.679 cittadini e 149 titolari di attività, mentre sono 95 i denunciati per false dichiarazioni e 12 i positivi ai quali è stata contestata la violazione della quarantena. Infine, per 8 attività è stata disposta la chiusura mentre per 16 è stato disposto lo stop temporaneo. Dall’11 marzo al 24 aprile sono 10.102.522 le persone e 3.981.858 gli esercizi e le attività controllati dalle forze dell’ordine nell’ambito del monitoraggio delle misure di contenimento del coronavirus.