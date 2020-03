Coronavirus – Gli scienziati smentiscono: non è nato da un esperimento

E’ arrivata con uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature Medicine il 17 marzo scorso la smentita alle teorie sul presunto esperimento che in Cina avrebbe dato il via alla nascita del Sars-Cov-2 causa della pandemia mondiale. Esperimento che già era stato ipotizzato in una trasmissione del 2015 del Tg3 Leonardo, nella quale si parlava della creazione da parte di scienziati cinesi di un supervirus polmonare da pipistrelli e topi capace di infettare l’uomo e che in queste ore imperversa sul web. Niente di vero secondo lo studio comparativo dei genomi pubblicato su Nature Medicine a firma di prestigiosi scienziati internazionali che chiarisce: “Le nostre analisi mostrano chiaramente che Sars-Cov-2 non è un prodotto realizzato in laboratorio o un virus manipolato di proposito”. Dunque, una evoluzione naturale del virus e non un prodotto cercato in sperimentazione magari, come si diceva, per studiare la Sars. Il team di scienziati individua due possibili scenari per spiegare l’origine del Sars-Cov-2: la selezione naturale in un animale ospite prima del passaggio tra specie o la selezione naturale nell’uomo in seguito al passaggio tra specie.