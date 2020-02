Coronavirus, ecco il numero dell’Asl Salerno

Un numero aziendale dedicato al Coronavirus per orientare i cittadini e garantire informazioni. Èl’iniziativa promossa dall’Asl di Salerno che, a partire da domani, ha messo a disposizione dell’utenza il recapito 089 693 960. A tale numero risponderà personale medico dell’Asl Salerno, che fornirà risposte alle domande degli utenti e indicazioni utili sugli aspetti legati al problema e sui percorsi da seguire. Oltre a fugare dubbi, nei casi specifici individuati, gli stessi medici forniranno utili informazioni per mettere in contatto l’utente con le strutture pubbliche di riferimento per le successive misure, ove necessarie. Il numero sarà attivo sette giorni su sette, dalle 8 alle 20. Il servizio, che si aggiunge al numero di pubblica utilità 1500 ed al numero verde Regione Campania 800909699, è una misura messa in campo dall’Asl Salerno per offrire un ulteriore canale agli utenti e supportarli nei percorsi da seguire.