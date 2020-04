Coronavirus, ecco come accedere ai consultori di Potenza e Villa d’Agri

I consultori familiari del territorio di Potenza e Villa D’Agri garantiscono: controlli in gravidanza, consulenze e certificazioni per Ivg (L.194/78), contraccezione di emergenza, consulenze per l’allattamento. Prima di presentarsi in consultorio è necessario telefonare per una valutazione della richiesta. L’accesso ai consultori, su appuntamento, prevede una valutazione del benessere della persona e degli eventuali contatti potenzialmente a rischio Covid-19 negli ultimi 14 giorni. In caso di febbre o sintomatologia riconducibile a Covid-19, la prestazione verrà di norma rimandata. Non è consentito l’accesso ai consultori ad accompagnatori salvo casi particolari. Secondo le disposizioni di legge sono sospese le attività di gruppo. Per telefono o da remoto, i consultori garantiscono: consultazioni psicologiche, sociali ed educative; sostegno psicologico agli adolescenti; informazioni relative a gravidanza, parto e allattamento; incontri di accompagnamento alla nascita (via skype); consulenze pediatriche. Per informazioni contattare l’indirizzo consultorio.potenza@aspbasilicata.it