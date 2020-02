Coronavirus – Ecco alcune precisazioni su quali sono i sintomi.

Per fare chiarezza e per quanto possibile, tranquillizzare i nostri letteri, ecco una serie di domande e risposte per dissipare i dubbi degli italiani sul nuovo coronavirus. Questo quanto realizzato dal ministero della Salute, che sul sito ufficiale ha messo a disposizione degli utenti le principali informazioni sul Covid-19. Come altre malattie respiratorie, il virus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Ma qual è la differenza tra i sintomi dell’influenza, di un raffreddore comune e del nuovo coronavirus? I sintomi sono simili e consistono in tosse, febbre, raffreddore. Sono tuttavia causati da virus differenti e in caso di sospetto di coronavirus, è necessario effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Quanto è pericoloso il nuovo virus? Dipende, appunto, dai sintomi lievi o più severi, ma raramente può portare alla morte. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, come diabete e malattie cardiache.