Coronavirus. Due nuovi contagi a Teggiano, positivo bambino a Pisciotta

Altri due contagi da coronavirus a Teggiano. Sono risultati positivi al tampone la madre del ragazzo rumeno già positivo e l’uomo che la donna ha sposato. Negativi gli altri tamponi effettuati. I due erano già in isolamento. Gli altri invitati e i celebranti tra cui il sindaco Di Candia, sono risultati negativi. E’ risultato positivo al covid-19 un bambino della frazione Caprioli, a Pisciotta. La madre che lavora in un villaggio turistico in zona Mingardo era in isolamento già da qualche giorno. Si sta procedendo a ricostruire la catena dei contatti. Si attende l’esito degli altri tamponi sui bambini che frequentano la stessa ludoteca. Nessun nuovo contagio invece ad Agropoli e Castellabate. Tutti i tamponi esaminati nei due centri sono negativi. 30 gli esami su cittadini di Castellabate 23 dei quali posti in quarantena fiduciaria dallo scorso 28 luglio poiché venuti a contatto con un non residente asintomatico.; circa 90 quelli di Agropoli, comune in cui mancano soltanto altri due tamponi da analizzare. Si attende ancora l’esito di tamponi su cittadini di Pollica. A Castellabate il sindaco Spinelli ha comunicato che è stata revocata anche l’ordinanza che poneva alcuni divieti a intrattenimento, feste e cerimonie, emanata in via precauzionale in attesa dell’esito dei tamponi.