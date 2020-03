Coronavirus, due nuovi casi nel Salernitano

Un caso positivo di Coronavirus è stato riscontrato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Si tratta del primo nel capoluogo di provincia. Il paziente, un uomo sulla sessantina, è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dedicato ai pazienti affetti da Coronavirus. Un altro caso si è registrato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e, come confermato dal sindaco di Mercato San Severino (Salerno), Antonio Somma, riguarda un cittadino di Mercato San Severino. Il paziente attualmente è “ricoverato nel reparto di terapia intensiva”. “È stato immediatamente attivato il protocollo per risalire ed identificare tutti i contatti recenti del nostro concittadino e far scattare le misure di accertamento del contagio e l’eventuale isolamento previsto in questi casi. Rinnovo, ora più che mai, l’invito a restare in casa, ad evitare contatti, ad essere responsabili e a seguire con la dovuta osservanza tutte le disposizioni emanate negli ultimi giorni”.