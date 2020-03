Coronavirus, domani il Consiglio Regionale della Campania ricorda le vittime

Domani alle ore 12 i Consigli Regionali e le Province Autonome osserveranno un minuto di silenzio e porranno bandiere a mezz’asta in segno di lutto per tutte le persone scomparse in queste drammatiche giornate di emergenza pandemica. La coordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D’Amelio, ha aderito all’invito in tal senso del Presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro condividendolo con le altre Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome. “Esprimiamo profondo cordoglio per le vittime del coronavirus e ci stringiamo fortemente alle loro famiglie – ha detto il presidente D’Amelio – l’Italia è oggi più che mai unita nel sostenere queste gravi perdite, per combattere la pandemia ed uscire da questo tunnel per rinascere più forte di prima”.