Per il dodicesimo giorno consecutivo, in Basilicata non vi sono nuovi casi di positività al coronavirus: infatti, sono tutti risultati negativi i 573 tamponi analizzati in regione nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la task force regionale. I contagi confermati sono undici (erano 32 il 27 maggio, primo dei 12 giorni senza nuovi positivi), con 27 vittime del covid-19 e 359 guariti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono stati eseguiti 32.720 tamponi, 32.303 dei quali sono risultati negativi.