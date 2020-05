Coronavirus: dieci nuovi casi in Basilicata, il totale sale a 177

In Basilicata, sui 422 tamponi analizzati ieri dieci sono risultati positivi al coronavirus: in totale i casi accertati sono 177 (quattro più di ieri), un numero per il secondo giorno inferiore a quello dei guariti, 194 (sei più di ieri). I nuovi casi riguardano i comuni di Tolve, Anzi (quattro ciascuno), Matera e Accettura. Le persone morte dall’inizio della pandemia in Basilicata sono 25, attualmente quelle ricoverate con il covid-19 sono 53, delle quali tre nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. I lucani in isolamento domiciliare sono 124.Successivamente l’Azienda sanitaria di Potenza ha reso noto che “sono negativi al Covid-19 gli operatori del Distretto di Villa d’Agri che, a seguito dell’attività di screening preventivo del personale, erano risultati positivi ai tamponi. Il secondo test effettuato ha dato esito negativo anche per le persone entrate in stretto contatto con gli operatori”. Nel comunicato è anche sottolineato che “a livello precauzionale, sabato 2 maggio, è stata effettuata la sanificazione dell’intero Distretto e dei locali della Guardia medica di Paterno. Si è conclusa l’attività di screening del personale del Distretto: ad oggi l’80% dei tamponi ha dato esito negativo. Si attendono in settimana i risultati degli ultimi test. Continuano, in massima sicurezza, le attività ambulatoriali e amministrative attualmente attive come da normativa vigente”.