Per il decimo giorno consecutivo, in Basilicata – dove da ieri non ci sono persone ricoverate negli ospedali – non sono stati registrati nuovi casi di coronavirus. Secondo quanto reso noto dalla task force regionale – ieri sono stati analizzati 397 tamponi, tutti negativi. Con un nuovo guarito (il totale è di 355) il numero delle persone attualmente positive è sceso da 16 a 15.