Coronavirus, De Luca: “Subito i soldi a famiglie e imprese”

“L’obiettivo è quello di far arrivare alle famiglie e alle imprese i soldi, pochi, maledetti e subito. Non so quali saranno i tempi del Governo nazionale, i nostri tempi dovranno essere questi”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. A partire dall’ultima settimana di aprile dovrebbero arrivare i soldi alle famiglie con disabili, ad esempio, come alle imprese; i mille euro delle pensioni minime arriveranno a maggio e giugno. “Fra l’ultima settimana di aprile e giugno porteremo da subito liquidità al sistema economico con ben 900milioni di euro – ha spiegato De Luca – quello che decidiamo noi sono contributi a fondo perduto, pochi maledetti e subito. Credo che le misure nazionali avranno tutta una serie di complicazioni. Se si prevede il credito agevolato alle imprese, ad esempio, bisogna passare attraverso le banche e l’istruttoria può richiedere tempo, mesi. Noi abbiamo fatto un’altra scelta che si aggiunge a quella nazionale”.