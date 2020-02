Coronavirus, De Luca: “Siamo pronti per gestire l’emergenza, ma non vogliamo creare allarmismi”

Massima attenzione che si concretizza “in un piano A, un piano B e anche in un piano C” ma anche ragionevolezza e nessuna psicosi. Questo il messaggio che arriva dal governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha convocato una conferenza stampa in Regione per fare il punto sul Coronavirus, sulla scorta di una riunione tenuta in mattinata con i rappresentanti di Asl, Protezione Civile e associazioni. Al tavolo con De Luca il vicario della Prefettura di Napoli, Luca Rotondi, e il capo dipartimento Sanità della Regione Antonio Postiglione. “Ad oggi – ha precisato De Luca – non c’è nessun caso di contagio in Campania. Andiamo avanti in tranquillità, la vita continua, pur con tutte le precauzioni del caso. Tuttavia lavoriamo in stretto contatto con il governo e anche stamattina abbiamo avuto uno scambio di notizie con il ministro Speranza”. Nel pomeriggio verranno emanate delle linee guida regionali per gli enti e gli operatori sanitari. “La raccomandazione – spiega – è non ingolfare il numero verde regionale e di rivolgersi al 118 e ai medici di famiglia. Nella notte abbiamo ricevuto centinaia di chiamate, ma il numero serve solo per dare informazioni. Chiediamo anche di non affollare i pronto soccorso con più di un familiare a fare visita ai malati, in modo da evitare effetti moltiplicativi”. Nessuna misura cautelare per quanto concerne il trasporto pubblico: “L’indicazione che viene dal Ministero è di non dotare di mascherine in maniera immotivata chi si serve di mezzi pubblici”. E ok anche per gli eventi sportivi, che restano in piedi: “Ma naturalmente si naviga a vista – precisa – per ora non c’è nulla che giustifichi misure straordinarie” La Regione lavora per attrezzare le strutture sanitarie: “Abbiamo fatto una verifica – ha detto De Luca – per essere pronti a eventuali emergenze. Stiamo preparando le strutture perché in caso di contagio prevedano dei percorsi dedicati e individuali per i cittadini, i pronto soccorso sono in grado di aprire percorsi separati per evitare i contatti. Abbiamo fatto anche una verifica sui posti letto, ce ne sono circa 200 a disposizione. Moltiplicheremo inoltre i punti di verifica con i tamponi nelle strutture ospedaliere. Dalla prossima settimana sarà pronto il San Paolo, da oggi il San Sebastiano a Caserta, il Ruggi a Salerno, il Moscati ad Avellino. Aumenteremo i punti informativi nei porti e inoltre abbiamo verificato al disponibilità di centinaia di medici, volontari e Croce Rossa, per gestire un lavoro di contenimento che consiste nell’individuare con chi è venuto in contatto il malato e isolare gli eventuali contagiati”. Allertate le strutture militari per ospitare eventuali casi di contagio da mettere in quarantena.