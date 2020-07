Coronavirus, De Luca: “Nel Cilento le persone positive sono state contagiate dai turisti romani a Capri”

“Oggi abbiamo 14 contagi”. Lo ha detto Vincenzo de Luca, presidente della regione Campania, parlando dei casi positivi al coronavirus. Di questi 14, fa sapere De Luca, “quattro sono relativi allo screening fatto sul Litorale Domizio presso un campo di extracomunitari, alcuni sono invece relativi a un focus che abbiamo a Pisciotta, nel Cilento di persone che erano proveniente da Capri e che avevano avuto contatti con il gruppo di ragazzi che venivano da Roma e risultati positivi”. “I due fenomeni più rilevanti – ha aggiunto – sono i quattro del Litorale Domizio e i casi di Pisciotta, dove c’è un piccolo focolaio”. “Per il resto – ha concluso – abbiamo una situazione assolutamente normale e tranquilla con 4 o 5 contagi in maniera sparsa sul territorio e non c’è alcuna preoccupazione a condizione che siamo responsabili”. “É chiaro che noi abbiamo un problema legato all’importazione, soprattutto da Paesi a forte epidemia in questo momento: Bulgaria, Romania, Serbia”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. “Basta un minimo di senso di responsabilità – ha affermato – per poter governare con tranquillità in questa fase di transizione”. “Dobbiamo continuare a far crescere il senso di responsabilità, la prudenza nei comportamenti – ha aggiunto – perché è evidente che nel momento in cui il Governo nazionale apre tutto, attività economiche di spettacolo, le frontiere, abbiamo un solo modo per tutelare garantirci: l’uso delle mascherine, lavaggio frequente delle mani, evitare assembramenti, in condizioni di non tranquilla sanitaria”. “Mi auguro che soprattutto sui mezzi di trasporto si applichino le regole dell’ordinanza regionale in maniera rigorosa – ha concluso – Se su un autobus, su un treno, su un traghetto c’è anche una sola persona senza mascherina bisogna interrompere il servizio facendo scendere quella persona perché non possiamo far correre il rischio ad un’intera comunità per comportamenti irresponsabili”.