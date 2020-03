Coronavirus, De Luca: “Evitare gli assembramenti di persone non autorizzate”

Il presidente Vincenzo De Luca ha scritto questa mattina al Prefetto di Napoli e a tutti i prefetti della Campania chiedendo – facendo seguito alla pregressa richiesta – l’urgente attivazione di pattuglie delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate per la vigilanza, anche in affiancamento alle Polizie Municipali, per l’azione di deterrenza e contrasto sul lungomare campano, nelle zone aperte e nelle località nelle quali sono stati rilevati i più frequenti assembramenti e fenomeni di mobilità ingiustificata. Inoltre, per ragioni di coordinamento organizzativo, è stato richiesto di conoscere il numero delle pattuglie messe a disposizione. Tra le raccomandazioni generali, il presidente De Luca ha rivolto inoltre un invito ai Comuni e alle Forze dell’Ordine affinché domani vengano presidiati i lungomare e i luoghi tradizionalmente affollati di domenica, per evitare che vi siano assembramenti di persone non autorizzate. Accogliendo le segnalazioni delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia, in merito allo svolgimento del servizio farmaceutico “a battenti chiusi”, in casi di particolare criticità o laddove non venisse garantito un adeguato sistema di protezione individuale al personale presente, la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, ha disposto la facoltà per gli esercizi farmaceutici di favorire il lavoro a battenti chiusi. “Desidero rivolgere un ringraziamento sentito a tutti i farmacisti e al personale del comparto – ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca – per l’impegno quotidiano e il prezioso contributo che stanno dando alle azioni di contenimento della diffusione dell’epidemia”.