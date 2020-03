Coronavirus, De Luca: “A inizio aprile avremo 3mila contagiati”

“Ad oggi in Campania ci sono 750 contagi, 79 persone in terapia intensiva. La previsione che fanno i tecnici è questa: entro il 29 marzo saremo a 1500 contagi, entro inizio aprile avremo 3mila persone positive e 140 persone in condizione da richiedere ricovero in terapia intensiva”. Così in diretta Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Io sono per chiudere tutto e militarizzare l’Italia”. Lo dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che aggiunge: “La penso diversamente dal governo nazionale, mezze misure non risolvono il problema ma finiscono per aggravare le condizioni di vita dei cittadini”. “L’Italia si rivela il paese del mezzo mezzo e del fare finta”, ha aggiunto.”Sono in via di definizione due ordinanze: la prima prevede la chiusura di tutti i cantieri salvo quelli legati alle attività pubbliche e a quelle sanitarie”. Lo ha annunciato in diretta Fb, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. L’altra ordinanza “impone l’interruzione delle attività di 550 comuni, tranne per i servizi essenziali”.C’è stato un aumento dei contagi in Campania per diverse ragioni: “per il ritorno dei cittadini dal nord ma anche per l’inciviltà, irresponsabilità e bestialità di componenti rilevanti della nostra società”. Lo ha detto in diretta Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Da qui l’appello ai cittadini: “Se continua questo andazzo, conteremo i morti e rischiamo di non avere posti per ospitare i vostri padri e le vostre madri”.