Coronavirus, De Luca: “Bisogna indossare le mascherine”

“Mettete le mascherine e state attenti. L’emergenza Covid non è alle nostre spalle ma al nostro fianco. E nei prossimi mesi vaccinatevi tutti perché tra alcune settimane non dobbiamo confondere la comune influenza stagionale con i sintomi Covid. E per fare ciò c’è bisogno di una campagna vaccinale di massa”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel suo tour nel Sannio, partito questa mattina da San Marco dei Cavoti, per poi toccare il comune di Pago Veiano e quindi Benevento per presenziare a un convegno sulla diga di Campolattaro, “una grande opera per l’autonomia idrica della Campania”.