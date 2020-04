Coronavirus, De Luca: “Abbiamo vietato le consegne a domicilio perchè non erano sicure”

“Noi non terremo in piedi un minuto in più del necessario le misure restrittive ma non le toglieremo neanche un minuto prima del necessario”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza tenuta per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. “Siamo chiamati a prendere decisioni rigorose e responsabili e non sulla base di questa o quella pressione ma sulla base di quello che è giusto fare”, ha detto ancora De Luca. “Una delle principali sollecitazioni che abbiamo avuto riguarda il cibo da asporto. Non lo abbiamo consentito fino ad oggi, e non per una ragione di particolare cattiveria”, ha spiegato ancora il presidente specificando che si è trattato di una scelta di sicurezza. “Lo abbiamo vietato perché era complicato garantire che avvenisse – ha detto – in condizioni di particolare sicurezza, con le mascherine e con i guanti da parte degli addetti. Ma il divieto è stato accompagnato da una misura di aiuto, di 2000 euro a tutte le attività che sono state impedite”. “E’ evidente che non potevamo chiudere le panetterie o le salumerie – ha spiegato – e tutte le attività che sono rimaste aperte non avranno i 2000 euro”. “Stiamo ragionando anche su queste attività di consegne a domicilio – ha concluso – ma la decisione la prenderemo sulla base della situazione dell’epidemia e non sulla base di pressioni di questo o di quello. Avremmo tutti piacere di aprire tutto domani mattina ma dobbiamo essere responsabili ed evitare, per un eccesso di fretta, di aprire domani e dover chiudere tra due settimane. Questo sarebbe davvero una tragedia”.