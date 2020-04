Coronavirus, De Luca: “308 contagi in provincia di Napoli”

“Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania fa rilevare la presenza di interi gruppi familiari positivi. La situazione è preoccupante in alcune realtà della provincia di Napoli, dove nei giorni scorsi si sono registrati comportamenti poco responsabili da parte di gruppi di cittadini”. E’ quanto afferma il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Si registrano – osserva De Luca – 61 casi a Casoria; 58 a Giugliano; 52 a Pozzuoli; 52 a Marano; 49 ad Afragola; 36 a Frattamaggiore e Frattaminore, per un totale di 308 contagi. Un focolaio è emerso anche a Napoli, al Vomero. Le Asl sono impegnate in un lavoro straordinario per ricostruire la catena di rapporti avuti dai contagiati ma è necessario avere comportamenti rigorosi, e non i rilassamenti che in quei territori si sono registrati, con centinaia di persone in mezzo alle strade. Invito le forze dell’ordine a sviluppare il più rigoroso controllo per contrastare atteggiamenti scorretti”.