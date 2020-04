Coronavirus, controlli con il termoscanner a Sapri

Autocertificazione da esibire agli agenti della polizia municipale e controlli con il termoscanner sia agli automobilisti sia ai pedoni sulle strade comunali di Sapri, in provincia di Salerno. In caso di rilevamento di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, si procederà alla quarantena fiduciaria per un periodo di due settimane. Sono i provvedimenti adottati dal sindaco della cittadina del Golfo di Policastro finalizzati a prevenire la diffusione di eventuali contagi da Covid-19. Il Comune invita, inoltre, le attività commerciali di dotarsi di termoscanner per procedere a controlli sui dipendenti e sui clienti.