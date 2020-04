Coronavirus, chiese chiuse nel Salernitano fino al 4 maggio

Le chiese dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno resteranno chiuse fino a lunedì 4 maggio. È quanto disposto dall’arcivescovo Andrea Bellandi che ha comunicato la decisione con una lettera indirizzata a sacerdoti, diaconi, religiosi e laici dell’Arcidiocesi. Per Bellandi, considerato che perdura “nel nostro territorio una situazione sanitaria in cui la curva di contagio non risulta essere ancora in netta decrescita, si dispone la conferma dell’eccezionale misura cautelativa, adottata il 12 marzo con la chiusura dell’accesso alle Chiese presenti nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, fino a lunedì 4 maggio”.