Coronavirus, caso sospetto a Cava de’ Tirreni (SA)

Sospetto caso di Coronavirus a Cava de’’ Tirreni, un bimbo di 3 anni è giunto all’ospedale Santa Maria Incoronata dell’’Olmo. Il bambino sarebbe di origine asiatiche, è scattata la procedura e sul bimbo saranno effettuati tutti i test. Al momento non si conoscono altri dettagli, probabile che il bambino come accaduto con altri sospetti casi sia trasportato, con ambulanza Humanitas, al Cotugno di Napoli per tutti i controlli del caso, così come prevede la procedura diramata già dalla Regione Campania.