Coronavirus, Bardi: “Profilassi ai migranti per impedire lo sviluppo di nuovi focolai”

La Regione Basilicata ha chiesto al governo di “predisporre all’arrivo dei migranti, profilassi sanitarie in grado di impedire” nuovi focolai: “Nel caso in cui il Ministero degli Interni volesse destinarci ulteriori arrivi di migranti extracomunitari, e laddove non si effettuassero tutti i protocolli sanitari previsti, mi vedrei costretto nei modi e nelle forme di legge a impedire ulteriori accessi o presenze in Basilicata”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, intervenendo oggi a Potenza nel corso della riunione del consiglio regionale. La vicenda, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, ha fatto “registrare la mia dura protesta nei confronti del Governo”, ha aggiunto Bardi, perché “la nostra è, e rimarrà, una terra accogliente e ospitale, ma lo vuole fare nella totale sicurezza dei propri abitanti e dei propri ospiti”: il governatore lucano ha infine rivolto un appello “a quanti hanno deciso o decideranno di venire a trascorrere qui le proprie vacanze. Venite la nostra gente vi aspetta. Le nostre strutture sono in grado di accogliervi in sicurezza”.