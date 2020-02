Coronavirus, Bardi: “In Basilicata nessun caso”

“Al momento, in Basilicata, non vi è alcun caso di coronavirus”: lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, intervenendo in una riunione straordinaria del Consiglio regionale. “Tutte le strutture sanitarie lucane – ha aggiunto – sono pronte per affrontare eventuali emergenze”. Aprendo i lavori, il presidente dell’assemblea, Carmine Cicala, si è detto certo che “dopo l’intervento del governatore, la riunione proseguirà con un dibattito sereno e costruttivo, sempre nell’interesse dei lucani”.