Coronavirus, Bardi: “I dati migliorano, ma non siamo usciti dal tunnel”

“I dati sanitari di questi giorni ci dicono che in Basilicata il virus ha subito un rallentamento. Complessivamente siamo tra le regioni italiane che hanno ancora un numero basso di contagiati. E’ presto però per dire che siamo usciti dal tunnel”. Lo ha detto – in un messaggio inviato ai lucani alla vigilia della Pasqua – il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Il governatore ha sottolineato che “stiamo assistendo ad un lungo periodo di ristrettezze e ci apprestiamo a vivere una nuova fase. Dobbiamo però essere ancora cauti, innanzitutto perché il morbo non è stato ancora sconfitto. Manca infatti il vaccino che possa mandare definitivamente questo virus in soffitta. E poi perché anche quando l’emergenza finirà, dal punto di vista sanitario, rimarrà quella economica”.