Coronavirus, Bardi: “Non dobbiamo abbassare la guardia”

“Anche se in Basilicata siamo messi meglio di altre regioni, non dobbiamo in nessun modo abbassare la guardia”: lo ha detto, in un discorso ai lucani, il presidente della Regione, Vito Bardi, chiedendo “a tutti un altro poco di pazienza. Evitiamo che comportamenti avventati buttino a mare i sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi”. Dall’inizio della pandemia in Basilicata “sono stati effettuati 2.765 tamponi – ha ricordato il governatore – di questi sono risultati negativi 2.499. Ci sono nove guariti e, attualmente, i ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane sono in tutto 63. Però ci sono anche 12 morti. Dodici famiglie che piangono un loro caro scomparso”. “Dietro ogni scomparsa – ha continuato Bardi – c’è un dolore incolmabile e su alcune di esse, rimbalzate alla cronaca, ho fatto aprire immediatamente un’indagine interna. E aspettando l’inchiesta della magistratura, ho disposto un’immediata indagine amministrativa per capire se qualcosa non ha funzionato nelle procedure. Nel caso vi fossero inadempienze, queste – ha concluso Bardi – saranno valutate con la massima severità”.