Coronavirus, anche in Campania stop al pagamento del bollo auto: il termine slitta al 30 giugno

In otto regioni i pagamenti della tassa automobilistica slittano al 30 giugno di quest’anno per agevolare i cittadini in questo lungo periodo di isolamento dovuto all’emergenza Covid-19. Il differimento riguarda Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio e Veneto, secondo i dati aggiornati dall’Aci al 1 aprile. Dunque neanche la metà, al momento, delle Regioni hanno provveduto alla proroga. Anche altre, tra le quali le Marche, dovrebbero orientarsi analogamente ma la decisione di far slittare i termini senza sanzioni e interessi, spetta a ogni ente territoriale che deve adottare una delibera, o addirittura una norma di legge, di qui le difficoltà burocratiche che stanno determinando alcuni ritardi nell’adozione di tali provvedimenti.