Coronavirus, altri 26 casi positivi in Campania

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella sessione mattutina, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, sono stati esaminati 125 tamponi, di cui 26 risultati positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Totale positivi di oggi: 26. Totale tamponi di oggi: 125. Totale complessivo positivi in Campania: 486. La Giunta Regionale, nella riunione di oggi, ha dato disposizione a tutte le Direzioni e a tutte le strutture che gestiscono risorse regionali, di facilitare al massimo i pagamenti. “Al fine di sostenere le aziende la Regione intende facilitare i pagamenti anche derogando alle tempistiche contrattuali sottoscritte. L’obiettivo – si legge in una nota – è essere vicini alle aziende in un momento di grande crisi e immettere nel circuito economico tutte le risorse possibili”. La delibera estende inoltre gli stessi indirizzi anche agli enti strumentali e alle società in house della Regione, agli enti locali ed Asl che utilizzano fondi regionali, affinché le procedure semplificate di pagamento siano adottate celermente.