Coronavirus, altri 16 casi positivi: salgono a 49 i contagiati nel Vallo di Diano

Si aggrava la situazione in provincia di Salerno per l’emergenza coronavirus. In base ai tamponi esaminati nella seduta odierna che fa registrare totali 153 casi di contagio. Su 108 tamponi effettuati 31 sono quelli risultati positivi quattro nella serata di ieri e 27 oggi. La zona più colpita dal contagio resta quella del Vallo di Diano con 16 persone risultate positive, tra ieri e oggi, 6 a Caggiano, 5 a Sassano, 2 a Sant’Arsenio, uno rispettivamente a Sala Consilina, Polla, Atena Lucana. In totale 49 contagi in quest’area. Sempre a sud di Salerno si registra anche un caso a Buccino. Nell’agro nocerino sarnese si registrano, due casi rispettivamente a Pagani, Scafati, Angri e Sant’egidio del Monte Albino, due casi anche a Cava de’ Tirreni, uno a Baronissi. A Salerno città 2 nuovi casi registrati nella zona orientale.