Coronavirus: allerta in Francia, confermato il quarto caso.

E’ stato confermato il quarto caso di contagio da coronavirus in Francia. “Grave” la situazione del paziente che rappresenta il quarto cittadino infettato sul suolo francese. Si tratta di un anziano turista cinese che ora è ricoverato in rianimazione. la conferma è giunta dal direttore generale del ministero della Sanità francese, Jérôme Salomon. Il virus continua a uccidere Salgono a 106 i morti del nuovo coronavirus. Saliti a 4.515 i nuovi casi d’infezione e ci sono quasi 7.000 casi sospetti in attesa di conferma. Il presidente Xi ammette “Combattiamo contro un demone”. Chiuse scuole e università fino a nuovo ordine. L’Unità di crisi della Farnesina lavora a un ponte aereo per gli italiani rimasti in Cina. Allerta a New York per cinque casi sospetti. In Germania primo caso di paziente affetto da Coronavirus contagiato dal contatto con un’ospite cinese. In Giappone un uomo è stato contagiato da turisti cinesi arrivati da Wuhan. Hong Kong blocca treni e traghetti per la Cina. Il ministro Speranza: “Serve un coordinamento internazionale”. 250 cittadini francesi saranno trasportati sul primo volo organizzato attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue per rimpatriare i cittadini europei dalla zona di Wuhan e oltre 100 cittadini dell’Ue di altri paesi saranno sul secondo aereo. Lo comunica la Commissione europea in una nota. “Questa è una prima richiesta di assistenza e altre potrebbero seguire nei prossimi giorni. In questa fase, solo i cittadini sani o asintomatici saranno autorizzati a viaggiare. Il Centro di risposta alle emergenze dell’Ue è in costante contatto con i governi degli Stati membri al fine di coordinare gli arrivi e i successivi possibili periodi di quarantena. La Commissione europea è in contatto regolare con gli Stati membri, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l’Organizzazione mondiale della sanità su tutti gli aspetti dell’epidemia di coronavirus”. Un caso sospetto sotto controllo a Pistoia “Al momento l’unico caso sospetto di infezione in Toscana è pienamente sotto controllo dal punto di vista sanitario. Siamo in attesa dell’esito degli esami dal centro specializzato, di cui l’Azienda darà comunicazione non appena ne sarà a conoscenza”. E’ quanto comunica, in una nota, l’Asl toscana centro a proposito del caso sospetto coronavirus per una turista cinese 53enne, originaria della provincia dell’Hubei, ricoverata da ieri all’ospedale San Jacopo di Pistoia, in isolamento nel reparto di malattie infettive.