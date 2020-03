Coronavirus – Al Cotugno di Napoli terapie con un farmaco per artrite reumatoide

Napoli – Arriva dalla Campania un farmaco usato in modo sperimentale per combattere il coronavirus Covid 19. I primi risultati sono molto incoraggianti. Maurizio Di Mauro, direttore generale del Cotugno di Napoli ieri ha affermato che: “Abbiamo utilizzato un farmaco su due pazienti e già il giorno dopo alcuni parametri erano già migliorati. Il farmaco viene solitamente usato per partite reumatoide. Se con tale farmaco riusciamo ad evitare che il paziente vada in terapia intensiva, abbiamo raggiunto un grande risultato. Domani stuberemo uno dei due pazienti. L’effetto più drammatico del coronavirus è l’insufficienza respiratoria, che può portare alla terapia intensiva”. Una speranza per la ricerca e per debellare la malattia.