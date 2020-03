Coronavirus – Adotatte tutte le misure di sanificazione delle agenzie della Bcc di Buonabitacolo.

Adotatte tutte le misure necessarie di sanificazione delle diverse agenzie della Bcc di Buonabitacolo. Con una nota a firma del direttore generale della Bcc Angelo De Luca, è stata avviata l’attività di sanificazione dei locali. “Cari colleghi e colleghe, considerato che il Coronavirus è tutt’altro che sconfitto e potrebbero esserci delle conseguenze ancora più gravi, anche nella nostra zona, dobbiamo adottare alcune urgenti precauzioni per cercare di attenuarne il più possibile la diffusione. Prima cosa domattina contatterò una società di disinfestazione per far sanificare tutte le agenzie, compreremo dei purificatori d’aria per sanificare l’aria negli ambienti aperti al pubblico. Dobbiamo fare in modo che in banca nn entrino più di 4/5 persone per volta per evitare eventuali contaminazioni. Doteremo tutte le agenzie con dei flaconi di amuchina da mettere a disposizione del pubblico per disinfettarsi le mani e metteremo a disposizione anche delle salviettine umidificate. Facciamo in modo di tenerci a distanza dei clienti,almeno un metro, ed evitiamo di salutarci con strette di mano. Lo diciamo apertamente senza esitazione. Invitiamo i clienti a contattarci telefonicamente per eventuali richieste di informazioni evitando così di venire fisicamente in banca. Cari colleghi il problema incomincia a diventare serio come si ascolta da tutti i mezzi di informazione. Confido nella collaborazione di tutti e in particolare dei responsabili delle agenzie per far applicare questi misure minime e indispensabili. Ovviamente tutto il materiale lo procuriamo noi e ve lo faremo avere il prima possibile” ha concluso il direttore De Luca. Il servizio di disinfezione è importantissimo per garantire un ambiente “sano” e libero da microrganismi (batteri, virus, funghi, protozoi, spore), serve ad evitare trasmissioni di infezione tra persone o contaminazione da oggetti e/o ambiente . Questo servizio va’ effettuato, periodicamente, in ambienti con alta frequenza giornaliera di persone (scuole, uffici, palestre, hotel, banche, edifici pubblici, ristoranti, ecc…). Un operatore specializzato, sotto le indicazioni e la supervisione del responsabile tecnico, in base al controllo microbico da fare, prepara una specifica soluzione disinfettante tipo: alogeni, alcoli, fenoli, aldeidi, ecc. La soluzione ottenuta viene distribuita sotto forma di nebulizzazione o fumigazione o altro in modo da diffondere il disinfettante nell’area e/o sulle superfici per uccidere la maggior quantità dei microrganismi ottenendo un ambiente meno pericoloso. Durante l’espletamento del servizio non è possibile sostare nell’ambiente perché si possono avere delle reazioni allergiche e/o di irritazioni. Gli ambienti trattati possono essere frequentati previo appropriata areazione almeno un’ora dopo la fine dell’intervento. I tempi di sicurezza per accedere ai locali trattati sono variabili e saranno riportati sull’apposito modulo rilasciato dall’operatore addetto al servizio.