Coronavirus ad Atena Lucana (SA), attivato il servizio di supporto psicologico al telefono

L’emergenza sanitaria da covid-19 che stiamo vivendo in questi giorni ha anche un importante risvolto psicologico. Sono infatti molte le emozioni che stiamo provando e che, parola di esperti, è normale provare in situazioni di emergenza. Gli psicologi fanno sapere che è importante conoscere queste emozioni per non venirne sopraffatti e mettere in pratica alcuni pratici suggerimenti per affrontarle al meglio. Ansia, paura, confusione, rabbia, sospetto, infodemia, vale a dire la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, sono infatti emozioni comuni che in questi giorni difficili fanno sentire il peso psicologico di una situazione inedita e grave. Così il comune di Atena Lucana, uno dei quattro comuni del Vallo di Diano messi in quarantena da un’ordinanza regionale per contenere il diffondersi del virus dopo un caso di contagio, ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di supporto psicologico telefonico gratuito. Lo scopo è quello di venire incontro alle difficoltà psicologiche delle persone che si trovano in quarantena o in isolamento domiciliare a causa del covid-19. Il servizio di supporto sarà attivo fino al termine delle disposizioni delle ordinanze nazionali e regionali ed è disponibile anche per chi lavora in prima linea per fronteggiare tutte le problematiche relative al momento difficile che stiamo vivendo. Per usufruire del servizio si può contattare il numero 342 75 29 292 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 o lasciare un messaggio whatsapp per essere ricontattati. Un esperto dunque darà supporto psicologico alle famiglie e ai cittadini su come gestire al meglio le emozioni provate e impegnarsi su nuove piccole abitudini che potranno migliorare la vita di tutti.