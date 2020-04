Coronavirus, ad Amalfi più controlli in vista delle festività pasquali

Più controlli nei giorni di Pasqua e Pasquetta per scoraggiare eventuali tentativi di contravvenire ai decreti di contenimento del Covid 19. Saranno attuati sul territorio comunale di Amalfi dove si prevedono, oltre a posti blocco nei punti di snodo e di accesso alla città, anche pattugliamenti di sentieri montani e spiagge. La decisione di scongiurare scampagnate o gite fuori porta, che saranno punite con le sanzioni previste nei decreti del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione Campania, è stata assunta nel corso di una riunione monotematica del Centro Operativo Comunale svoltasi questa mattina presso il Comune di Amalfi. All’incontro, convocato e coordinato dal sindaco, Daniele Milano, che ha ritenuto necessario predisporre una strategia di contrasto ad eventuali spostamenti non contemplati dalle prescrizioni del piano di contenimento della diffusione del Covid 19, hanno partecipato il comandante della Compagnia Carabinieri di Amalfi, Umberto D’Angelantonio, il comandante della stazione Carabinieri, Giuseppe Flinio, il comandante dell’ufficio locale Marittimo Oronzo Montagna e la comandante della Polizia Municipale, Agnese Martingano. Presente anche una delegazione della P.A. Millennium Amalfi che garantirà il suo supporto nel corso delle operazioni previste. I controlli proseguiranno anche nei giorni successivi al ponte pasquale, sempre in un’ottica di rispetto delle regole di contenimento imposte.