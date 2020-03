Coronavirus, ad Agropoli l’obbligo di esibire la tessera sanitaria al supermercato

Giro di vite del sindaco di Agropoli a causa dell’aumento dei positivi al coronavirus che ieri hanno toccato quota 12 (7 dello stesso gruppo familiare). Con un video sui social Adamo Coppola ha annunciato che ogni famiglia potrà fare la spesa non più di due volte a settimana. A verificare il rispetto dell’ordinanza sarà un sistema informatico, di cui saranno dotati supermercati e centri commerciali, che terrà il conto delle uscite delle famiglie in base al codice fiscale sulla tessera sanitaria che verrà richiesta al pagamento. Chiusi, inoltre, tutti gli accessi secondari alla cittadina della costiera cilentana, mentre gli ingressi principali saranno presidiati dalle forze dell’ordine. “L’arrivo di persone dall’esterno è ancora troppo elevato ed indiscriminato – ha spiegato Coppola – Il controllo delle principali arterie da parte delle forze di polizia sarà costante. Chi giungerà ad Agropoli senza motivo sarà respinto. Non ci possiamo permettere nuovi positivi al coronavirus”.