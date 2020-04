Coronavirus, Accetta scrive alla Regione per chiedere un deroga al divieto di coltivazione

Raffaele Accetta, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, ha inviato una dettagliata missiva alla Regione Campania per chiedere una deroga al divieto di coltivazione degli orti e dei piccoli campi nel Vallo di Diano. Si chiede dunque alla Regione di riconoscere l’importanza vitale, economica e finanche storico-culturale, che i piccoli appezzamenti di terreno rivestono per il comprensorio valdianese. Nella lettera il Presidente Accetta ha parlato del valore della terra come “bene essenziale che tutti dobbiamo contribuire a custodire e ad implementare” evidenziando come “il Vallo di Diano costituisca la seconda area pilota della strategia delle aree interne”, con accordo di programma quadro già firmato che, tra i settori portanti, vede proprio la valorizzazione ed il rilancio dell’agricoltura sostenibile e ad alta integrazione ambientale come è appunto quella dei Piccoli Campi, da valorizzare economicamente anche attraverso la realizzazione di progetti mirati ed integrati con i Beni Culturali ed il Paesaggio. L’istanza tiene conto della grave emergenza sanitaria in corso, rimarcando come, nel caso venisse accolta, i legittimi proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli dovranno agire nel pieno rispetto delle norme di contrasto al Covid -19 con particolare riferimento all’adozione di presidi quali mascherine, guanti usa e getta e distanziamento di sicurezza.