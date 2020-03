Coronavirus, a Santa Marina sospeso il pagamento dei tributi comunali fino al 31 agosto

La Giunta comunale di Santa Marina ha sospeso il pagamento di tutti i tributi comunali fino al 31 agosto 2020. “In un periodo difficile come questo che stiamo vivendo- spiega il sindaco Giovanni Fortunato – con questa grave crisi sanitaria e con molti lavoratori fermi, l’amministrazione ha deciso di dare un aiuto concreto ai sui cittadini, facendo slittare la scadenza dei tributi comunali a fine agosto. Il nostro impegno è quello di sostenere i cittadini nei momenti di difficoltà. Ringrazio la popolazione tutta che si sta dimostrando paziente e alle norme messe in campo per contenere il contagio da Covid-19”.