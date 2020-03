Coronavirus a Santa Marina, Fortunato: “Avevo già attivato il divieto di spostamento”

Un’ordinanza dei ministri dell’Interno e della Salute ha stabilito il divieto di spostamento per le persone dal comune in cui si trovano, salvo comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute, presidiate anche le stazioni.

“Cosa giustissima finalmente – ha commentato il sindaco del comune di Santa Marina Giovanni Fortunato- nel mio comune questa ordinanza era stata emanata già dal 13 marzo scorso e avevamo anche disposto la quarantena obbligatoria per tutti i residenti che venivano da fuori paese. Per la sicurezza dell’intera comunità si è resa necessaria anche la chiusura di tutte le arterie secondarie del nostro comune – continua Fortunato- Per chi deve arrivare a Policastro Bussentino, a Lupinata e a Santa Marina le strade da percorrere sono solo la Ss. 18, la Cilentana e Bussentina, la Panoramica dalla stazione e la provinciale Sp 82. Questo è stato necessario per il controllo delle strade tramite i vigili urbani e la video sorveglianza del nostro territorio. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito di rimanere a casa”.